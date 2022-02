Consegnato il progetto definitivo del nuovo stadio della Ternana

(ANSA) - TERNI, 08 FEB - Consegnato formalmente al Comune di Terni, dal vicepresidente della Ternana Calcio, Paolo Tagliavento, il progetto definitivo di riqualificazione e valorizzazione dello stadio comunale Libero Liberati.

L'iniziativa prevede la demolizione dell'impianto attuale e la ricostruzione di una nuova struttura, dalla capienza di oltre 18 mila posti, con tribune completamente coperte e sedute a ridosso del campo, sul modello inglese. Il nuovo stadio - che secondo il cronoprogramma della società dovrebbe essere completato per il 2025 - ospiterà anche superfici commerciali e di ristorazione per oltre 6 mila metri quadri e un museo della Ternana.

Avvalendosi della "legge stadi" il progetto - per un investimento complessivo di oltre 62 milioni di euro - è collegato alla realizzazione di una clinica privata da 203 posti letto, per circa metà dei quali la proprietà punta al convenzionamento con la Regione.

"Oggi è una giornata importante per Umbria e per Terni" ha detto, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi.

"Grazie ad un progetto estremamente ambizioso - ha aggiunto -, Terni avrà uno studio bellissimo e moderno, che potrà ospitare anche altri eventi. Sarà inoltre il primo stadio abbinato ad un'azienda che svilupperà intelligenza e ricerca. Vedo dunque uno nuovo sviluppo per la città - ha concluso Bandecchi - e sogno una Ternana forte e ambiziosa".

Il progetto definitivo dello stadio, è stato spiegato in conferenza stampa, si lega alla clinica sia da un punto di vista progettuale che economico-finanziario. "La sostenibilità dell'investimento c'è solo con i ricavi della clinica" ha sottolineato il project manager, Sergio Anibaldi. Il quale si è detto convinto che la società abbia "fondamenti di legittimità, di carattere normativo" per ottenere il convenzionamento con la sanità regionale.

I documenti e i progetti consegnati stamani - ha spiegato l'amministrazione comunale - saranno ora "rapidamente" esaminati dal Comune, che ha già dichiarato il pubblico interesse dell'opera, per verificarne la completezza rispetto alla normativa e quindi trasmessi alla Regione per le procedure di sua competenza. (ANSA).