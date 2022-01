Arvedi, Ast sarà competitiva e ambientalmente sostenibile

(ANSA) - TERNI, 31 GEN - "Da adesso sono al servizio del Gruppo Acciai speciali Terni con l'impegno di renderlo una realtà industriale competitiva e ambientalmente sostenibile, attraverso investimenti in impianti e in ricerca e sviluppo, contando sul vostro impegno che so essere sempre stato profuso senza risparmio a beneficio della nostra azienda, con la quale il vostro legame è profondo": è uno dei passaggi della lettera che il neo presidente di Ast Giovanni Arvedi ha inviato agli "stimati dipendenti del Gruppo" dopo l'acquisizione del sito da ThyssenKrupp.

"Mi rivolgo a voi - ha scritto Arvedi - con sincera emozione, grande motivazione e spirito di servizio. Nei miei oltre sessanta anni di carriera imprenditoriale, iniziata da un prato verde in una zona depressa della provincia di Cremona, ho sempre cercato di servire le aziende che ho fondato e condotto, con il supporto di preziosi collaboratori e straordinari dipendenti, affinché potessero crescere e svilupparsi, generare lavoro, bene prezioso che conferisce dignità alla Persona".

"Il Gruppo Ast - ha sottolineato ancora il neo presidente - entra a fare parte del Gruppo Arvedi, attivo nella produzione e nella lavorazione di acciaio al carbonio e inossidabile, con oltre 4,5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici e 4.300 dipendenti. Con questa operazione rafforzeremo la nostra struttura industriale diventando uno dei principali gruppi siderurgici europei, caratterizzato da un ampio mix produttivo, impianti all'avanguardia, tecnologie innovative e, soprattutto, una profonda cultura aziendale fondata sul rispetto dell'Uomo e dell'ambiente. Il mio intendimento è di incontrarvi presto, secondo le modalità che le restrizioni Covid renderanno possibili, e presentarvi il Piano industriale, il Piano Ambientale ed il Piano Sociale che stiamo predisponendo e che conto di integrare con i vostri contributi". (ANSA).