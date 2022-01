Deve scontare due anni per rapina, arrestato a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - Gli agenti del commissariato di Foligno hanno arrestato un trentunenne nordafricano, già noto alle forze di polizia, per precedenti reati di furto aggravato, rapina, ricettazione e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

L'uomo deve scontare due anni e due mesi di reclusione in relazione ad una rapina compiuta a Foligno negli anni scorsi e rispetto alla quale, pochi giorni fa, era diventata esecutiva la pena, stabilita dalla competente Autorità giudiziaria.

Gli investigatori del settore anticrimine del commissariato hanno avviato un'attività di monitoraggio del giovane, dei suoi contatti e dei suoi recenti spostamenti. In questo modo, venerdì pomeriggio, gli agenti sono riusciti a risalire al luogo dov'era possibile rintracciare il ricercato.

I poliziotti, a quel punto, hanno organizzato un servizio dedicato alla ricerca del 31enne, attività che ha avuto buon esito e che ha permesso di assicurarlo alla giustizia.

Il maghrebino è stato rinchiuso nel carcere di Capanne. (ANSA).