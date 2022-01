Guanciale, vorrei sognare di essere tra i favoriti a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Il Festival di Saremo? Potrei dire che sono molto felice che abbiano preso la mia canzone, che sono entusiasta di essere in gara e che sono molto fiero di essere tra i favoriti, ma non è così". Sorride Lino Guanciale a chi gli domanda cosa ha in programma per il palco dell'Ariston, dove è atteso come superospite del Festival, probabilmente nella serata di venerdì 4 febbraio.

"Vedremo con lo spazio che ci sarà disposizione di usare intelligentemente le risorse che abbiamo a disposizione", dice l'attore che il 9 febbraio debutterà a Narni con Francesco Montanari ne "L'uomo più crudele del mondo" di Davide Sacco e che prossimamente sarà anche in tv in "Noi", remake italiano della pluripremiata serie "This Is Us", e nel mistery drama "Sopravvissuti".

"Dopo L'uomo più crudele del mondo - dice - sarò impegnato nell'allestimento di un altro spettacolo per il Piccolo di Milano, Zoo con la regia di Sergio Blanco che ne è anche l'autore. Sulle mie scelte teatrali ho voluto un po' più di controllo, nel decidere o quantomeno nel costruire le condizioni verso l'orizzonte dei miei interessi. Scelte che per fortuna ora ho potuto cominciare a orientare e applicare anche su altri campi del mio lavoro. L'idea è sempre quella di non tradirsi, di farlo il meno possibile, o almeno di farlo con gran piacere. Le uscite future, soprattutto quelle televisive: sarà proprio quello il tema della mia partecipazione a Sanremo". (ANSA).