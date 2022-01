Coletto, con il Covid la situazione è sotto controllo

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - "Non stiamo andando male, la situazione è sotto controllo": è quanto ha affermato l'assessore regionale alla salute, Luca Coletto, aprendo la video-conferenza stampa sull'andamento della pandemia in Umbria.

"Sono sotto controllo - ha proseguito - anche le terapie intensive: ieri erano otto i posti letto occupati, siamo ampiamente sotto il limite del dieci per cento. Anche per quanto riguarda i posti letto in medicina occupati da pazienti Covid siamo all'interno o intorno ai limiti".

"Anche per questa settimana - ha osservato l'assessore - l'Umbria dovrebbe quindi rimanere in zona bianca.

Questo è un paramentro che ci dice che stiamo gestendo correttamente la situazione, garantendo innanzitutto quelli che sono i servizi principali all'interno dei nostri ospedali".

(ANSA).