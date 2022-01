Meloni, Regione si attivi contro manifestazione no vax

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - "Ho inviato alla presidente della Giunta, Donatella Tesei, una richiesta formale e urgente affinché si attivi presso la prefettura allo scopo di ritirare l'autorizzazione alla manifestazione annunciata dagli estremisti no vax del 'Fronte del dissenso'. Stando a quanto da loro stessi annunciato, infatti, intenderebbero manifestare il proprio, legittimo, dissenso sulle politiche di contenimento della pandemia da Covid ritrovandosi giovedì, giorno della Memoria, anche a Perugia, 'vestendo le stesse divise dei deportati nei campi di concentramento su cui sarà esposta la stella di David con su scritto No green pass'": lo annuncia il capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni. "La convocazione rilanciata a tutti i media regionali da parte del Fronte del dissenso è inquietante oltre ad essere un insulto alla Memoria dei milioni di persone a cui il 27 gennaio è stato dedicato" aggiunge.

"Scrivere che 'la deportazione nei campi di concentramento di ebrei e oppositori politici fu l'ultimo capitolo, preceduto da atti persecutori del tutto simili a quelli che oggi vengono adottati nel nostro Paese dal Governo Draghi' - sottolinea Meloni -, significa cancellare la memoria, la dignità e la storia. Consentire una macabra messa in scena, il 27 gennaio, di fronte alle sedi della Regione e della prefettura, sarebbe un cedimento non verso chi ha posizioni legittimamente dissenzienti ma verso chi distorce la storia, utilizza in modo distorto e intollerabile i simboli dell'orrore e pretende di nascondere il proprio fanatismo dietro i simboli atroci dell'Olocausto.

Esistono leggi nazionali approvate apposta per ricordare milioni di vittime innocenti. Esistono leggi nazionali contro l'intolleranza e il razzismo. Sarebbe opportuno farle rispettare". (ANSA).