Programmazione condivisa cinema Umbria per Giorno Memoria

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Giovedì 27 gennaio le sale cinematografiche dell'Umbria aderenti ad Anec, Associazione nazionale esercenti cinema, e a Confcommercio si uniranno in un progetto di collaborazione che le vedrà coinvolte in una speciale programmazione condivisa nella ricorrenza del Giorno della Memoria. L'iniziativa nasce con un duplice intento: non solo inserirsi all'interno del calendario di appuntamenti in programma a livello internazionale, ma utilizzare l'occasione per riflettere sul valore e la centralità della sala cinematografica quale presidio culturale del territorio.

Interlocutore privilegiato per le scuole, cassa di risonanza per le varie voci del territorio, da sempre le sale cinematografiche - si sottolinea in una nota di Confcommercio -, attraverso l'esperienza della visione condivisa, "svolgono un ruolo di aggregazione e confronto, punto di riferimento per percorsi di crescita collettiva e di vivificazione dei centri storici delle città". Proprio per ribadire questa vocazione, il 27 gennaio i cinema PostModernissimo, Zenith, Meliés e Cinematografo Sant'Angelo di Perugia, il Politeama e il Supercinema di Foligno, il Politeama Lucioli di Terni, il Nuovo Cinema Castello di Città di Castello, il Nido dell'Aquila di Todi, il Cinema Concordia di Marsciano, il Cinema Sala Frau e il Cinema Sala Pegasus di Spoleto, il Cinema Esperia di Bastia Umbra, il Metropolis di Umbertide e il Cinema Cesare Caporali di Castiglione del Lago daranno spazio ad un unico film condiviso, al prezzo speciale di 5,00 €. Sarà proposto Il senso di Hitler, diretto da Petra Epperlein e Michael Tucker. (ANSA).