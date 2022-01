In Umbria continua la discesa degli attuali positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Diminuiscono dell'1,2 per cento rispetto a lunedì gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 24.610, 289 in meno. In base a quanto riporta il sito della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 2.384 nuovi positivi, 2.665 guariti e altri otto morti.

Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 201, due in più, sette dei quali nelle terapie intensive, uno in meno.

Sono stati analizzati 3.345 tamponi e 18.120 tamponi per un tasso di positività del 11.1 per cento (era il 12 per cento lunedì). (ANSA).