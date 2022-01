Prosegue la campagna vaccinale over 12 ed età pediatrica

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - La Regione Umbria prosegue la pianificazione delle vaccinazioni anti-Covid rendendo disponibili per il mese di febbraio, in tutti i punti vaccinali territoriali, 195.000 dosi per le somministrazioni ai cittadini con età superiore ai 12 anni e 15.500 per le vaccinazioni pediatriche.

Sarà possibile prenotarsi dal pomeriggio di mercoledì 26 gennaio mediante il portale regionale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ , in farmacia e con l'App SanitApp.

Al fine di garantire la massima adesione alla campagna vaccinale, la Regione ricorda che è possibile fare la vaccinazione anche nelle farmacie aderenti e rivolgendosi al proprio medico curante.

Si invitano infine coloro che sono prenotati ma non possono presentarsi per la vaccinazione, a cancellare l'appuntamento per liberare un posto utile agli altri cittadini, seguendo le istruzioni contenute al seguente link: https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/disdire-spostare- prenotazione. (ANSA).