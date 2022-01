Fisico, settimana decisiva per andamento pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - Quella appena cominciata sarà una settimana particolarmente importante per definire l'andamento della pandemia in Umbria. A prevederlo in base ai modelli matematici è Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli studi di Perugia. "Le curve stanno evolvendo come avevamo anticipato e siamo un po' più avanti della media nazionale" aggiunge rispondendo all'ANSA.

"Abbiamo osservato - ha spiegato - un sostanzioso calo dei positivi e il raggiungimento del massimo e conseguente calo delle ospedalizzazioni. Sarà molto importante tenere sotto controllo questa settimana la curva del numero dei nuovi contagi giornalieri. E' infatti quella che definisce la tendenza per il prossimo mese. Se si consolida il calo, allora entro fine febbraio saremo ai numeri di novembre e potremmo guardare alla primavera come alla uscita dall'epidemia. Se, invece, la curva dovesse rallentare molto o, il cielo non voglia, aumentare, allora - conclude il fisico - avremo da attendere un periodo più lungo". (ANSA).