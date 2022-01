Positivo al Covid accompagna i figli a scuola in auto

(ANSA) - SAN GIUSTINO UMBRO (PERUGIA), 22 GEN - Nonostante fosse sottoposto all'obbligo di isolamento perché positivo al Covid, un cinquantottenne straniero è stato sorpreso ad accompagnare i figli a scuola in auto e denunciato a piede libero dai carabinieri di San Giustino.

Ai militari era arrivata qualche segnalazione su un uomo con un grande suv che da qualche tempo, contrariamente a quanto facesse prima - riferisce l'Arma -, recandosi presso alcuni istituti scolastici del posto, aveva cominciato a lasciare i figli sempre più distanti dalle scuole. I carabinieri, quindi, in collaborazione con la polizia locale di San Giustino, hanno deciso di procedere al controllo dell'auto. L'uomo alla guida, residente in uno dei confinanti comuni toscani, è risultato sottoposto all'obbligo di isolamento presso la propria abitazione poiché positivo al Covid. Con lui sono stati trovati alcuni dei figli che - in base alla ricostruzione dei carabinieri - stava accompagnando a scuola.

Sono in corso ulteriori accertamenti, anche mediante esame delle immagini della videosorveglianza del comune di San Giustino, per verificare se, come sembrerebbe, i movimenti dell'uomo siano iniziati il 10 gennaio con la riapertura delle scuole. (ANSA).