Prosegue il calo dei positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Fa registrare un calo dell'11 per cento il numero dei nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria: sono 2.133 secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 20 gennaio, dai quali emergono anche 2.190 guariti e altre due vittime (1.577 in tutto). Prosegue quindi la discesa degli attualmente positivi, oggi 25.949 (59 in meno) mentre restano sostanzialmente stabili i ricoveri: 213 (uno in meno) di cui 11 (erano 10 ieri) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 12.398 test antigenici e 4.267 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari a 12,79 per cento (era 14,69 mercoledì 19). (ANSA).