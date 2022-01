Nel 2022 mercato casa punta su stanza smart working

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Prezzi delle case stabili e abitazioni con una stanza aggiuntiva per lo smart working, spazi esterni, secondo bagno obbligatorio e impianti tecnologici caratterizzeranno il mercato immobiliare dell'Umbria nel 2022.

L'analisi è curata da Mauro Cavadenti Gasperetti, componente del Comitato di vigilanza della Borsa immobiliare dell'Umbria e diffusa dalla Camera di commercio. Il quale tra l'altro che i risparmi accumulati dalle famiglie più fortunate e i bonus giovani, saranno gli elementi destinati a sostenere le compravendite.

Una spinta positiva al mercato - si evidenzia nell'analisi - sta anche arrivando dalla nuova forte campagna promozionale dell'immagine dell'Umbria, "che nell'immaginario collettivo la rende territorio ideale per l'acquisto della seconda casa".

Il 2021 è stato un anno definito movimentato per il settore immobiliare, un "mercato vivace" spinto dai bonus ristrutturazione e dalla voglia di cambiamento. Un entusiasmo che sembrava sfociare verso la fine della pandemia mentre i problemi "sono ricominciati" con l'esplosione dei contagi e le quarantene in molte famiglie.

Nel 2022 la dinamica dei prezzi stabili, i risparmi accumulati dalle famiglie più fortunate in questi due anni e la novità dei bonus giovani - per Cavadenti Gasperetti - sono gli elementi destinati a sostenere i volumi delle compravendite. Le richieste sono orientate su ambienti più grandi, una stanza aggiuntiva come studio per lo smart working, spazi esterni come il giardino e il terrazzo, il secondo bagno obbligatorio e gli impianti tecnologici in grado di creare benessere abitativo e risparmio energetico.

Il listino dei prezzi degli immobili pubblicato dalla Borsa Immobiliare dell'Umbria fornisce un panorama dettagliato del valore al metro quadro con prezzi stabili che rappresentano un incentivo anche per gli investitori di fuori regione che scelgono l'Umbria come territorio ideale per l'acquisto della seconda casa grazie anche alla spinta promozionale attraverso i canali mediatici che ha visto protagonista l'immagine della nostra regione. (ANSA).