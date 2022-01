Rsu proclamano sciopero di due ore all'Ast di Terni

(ANSA) - TERNI, 14 GEN - Due ore di sciopero per ogni turno, nella giornata di oggi, per tutti i lavoratori dell'Ast di Terni: a proclamarle sono state le rsu dello stabilimento, in segno di "forte condanna" della "gestione complessiva della fabbrica". Lo sciopero si terrà invece lunedì, di secondo turno, per la quarta squadra.

In particolare i delegati sostengono, in una nota, di continuare a registrare "gravi difficolta organizzative" all'interno dei reparti del sito, aggravate, a loro dire, da atteggiamenti di alcuni dirigenti "che ledono addirittura la dignità dei lavoratori". L'ultimo episodio, secondo quanto si apprende, riguarda un responsabile della produzione dell'area a caldo, che avrebbe rovesciato cibo per gatti su un tavolo nel quale mangiano i lavoratori.

Le rsu, in questa fase conclusiva della vendita dell'acciaieria al gruppo Arvedi, ribadiscono "la volontà di tenere un atteggiamento costruttivo, così come i lavoratori stanno tenendo un atteggiamento responsabile". "Contrariamente - aggiungono - da quanto sta invece facendo complessivamente l'azienda, che da ultimo delegittima anche il confronto delle questioni che riguardano la gestione della pandemia in atto".

Al momento in Ast sono 155 i lavoratori positivi e 55 quelli in quarantena o isolamento fiduciario, su un organico totale di poco più di 2.300 dipendenti. (ANSA).