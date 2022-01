Condoglianze Squarta per morte padre rettore Oliviero

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta esprime le condoglianze dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e la vicinanza al rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, per la scomparsa del padre Cosmo. "A nome dell'Istituzione che rappresento - afferma Squarta in una nota - esprimo un sentimento di forte vicinanza al Magnifico Rettore in questo difficile momento, giungano alla famiglia Oliviero le condoglianze di tutto il Consiglio regionale". (ANSA).