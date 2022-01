Caparvi (Lega), gestione rifiuti gravata da anni di immobilismo

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - "La chiusura del ciclo dei rifiuti in Umbria è un tema molto delicato che inevitabilmente è gravato da anni di immobilismo e assenza di strategia. Occorre coraggio e lungimiranza per dare all'Umbria uno scossone e portarla fuori dalle secche in cui è stata relegata da anni di deresponsabilizzazione della politica umbra". Così il segretario della Lega Umbria, Virginio Caparvi.

"Bene - dice - l'intento dell'assessore Morroni di chiarire la posizione della Regione Umbria per evitare facili strumentalizzazioni della sinistra. Quella stessa sinistra che dal 2014, anno in cui è scaduto l'ultimo Piano regionale dei rifiuti, non è stata in grado di elaborare una strategia sostenibile adeguata alle esigenze del territorio e consapevole delle problematiche ambientali". "Finalmente - sottolinea, in una nota - c'è una giunta che ha il coraggio di indicare una direzione attraverso una nuova programmazione per la gestione integrata dei rifiuti in Umbria, rimediando all'atteggiamento pilatesco del Partito Democratico che negli ultimi anni non ha mai posto in essere né preventivato alcuna soluzione adeguata.

Il percorso intrapreso verso l'obiettivo strategico del recupero di materia e di energia è quello giusto. Di certo non abbiamo la bacchetta magica e quindi non possiamo risolvere in pochi mesi tutte le evidenti criticità scaturite dall'immobilismo e dall'incapacità dei precedenti governi regionali. Per la messa a regime delle nuove strategie elaborate saranno necessari alcuni anni, tempo che dovrà essere impiegato anche per un confronto attento con i territori, specialmente con quelli che in passato hanno patito più di altri il peso di alcune scelte". (ANSA).