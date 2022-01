Parlamentari umbri ospiti a Nero su bianco

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Il 2022 sarà l'anno del voto?" è il titolo della trasmissione televisiva "Nero su Bianco" condotta da Laurent De Bai in onda martedì 11 gennaio alle 21 su Umbria+ Canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it. Lo annuncia l'emittente in una nota.

Saranno ospiti i parlamentari eletti in Umbria: Emanuele Prisco, di Fratelli d'Italia, Walter Verini, Partito democratico, Virginio Caparvi, Lega, e Filippo Gallinella, Movimento 5 Stelle. (ANSA).