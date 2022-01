Danilo Petrucci trionfa in tappa alla Dakar

(ANSA) - TERNI, 06 GEN - Trionfo alla Dakar per Danilo Petrucci: il trentunenne ternano è il primo ex pilota ex della Moto Gp a vincere una tappa dello storico rally. Lo ha fatto il giorno dell'Epifania in Arabia Saudita, in sella alla sua Ktm 450 rally, dopo la penalizzazione per eccesso di velocità inflitta al pilota australiano Toby Price (Red Bull KTM Factory Racing), che per primo aveva tagliato il traguardo.

Petrucci ha percorso i 346 chilometri di un anello intorno a Riad in tre ore, 23 minuti e 46 secondi. "Sto piangendo come un bambino" il commento a caldo affidato ai social dal pilota ternano.

Già ieri Petrucci era inizialmente salito sul podio della quarta tappa, al terzo posto, per poi essere però penalizzato perché in uno speed zone aveva anche lui superato di poco il limite di velocità consentito.

L'ultima vittoria azzurra alla Dakar risale al 2006 con il pilota Giovanni Sala. (ANSA).