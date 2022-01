Legale vittime via Fani, ulteriore vergogna e insulto

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - "Il mercimonio di atti legati all'inchiesta sul caso Moro è un'ulteriore vergogna e un insulto alle vittime del terrorismo, in particolare a quelle di via Fani": a dirlo è l'avvocato Walter Biscotti, legale dei familiari delle vittime nelle nuove inchieste. Il penalista con l'ANSA commenta la messa all'asta di un volantino dei brigatisti di rivendicazione del rapimento dello statista e dell'uccisione degli uomini della scorta.

"Ricordo che i familiari delle vittime - afferma l'avvocato Biscotti - sono le uniche che hanno per decenni sopportato il peso del piombo di quegli anni. Dopo la guerra, il terrorismo è stato il punto più critico per la democrazia di questo Paese. Il sacrificio delle vittime ha consentito allo Stato di tenere dritta la schiena della democrazia. Pertanto è inaccettabile speculare sul sangue di chi ha servito lo Stato e sul dolore dei loro familiari".

Secondo il legale dei familiari delle vittime di via Fani "sarebbe interessante scoprire la provenienza del documento che è un originale". (ANSA).