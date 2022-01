Card. Bassetti, se premuniti Covid si può affrontare

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - "Il Covid si può anche riprendere ma viene in una forma così leggera quando ci siamo premuniti che si può affrontare": a dirlo è il cardinale Gualtiero Bassetti dopo essere tornato negativo al virus già contratto lo scorso anno, soffermandosi sull'importanza dei vaccini. Il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia è stato intervistato per la rubrica Corso Vannucci di Pasquale Punzi. "Si può affrontare non dico come un'influenza, perché è molto più uggiosa, ma si può sopportare" ha aggiunto.

"Ho osservato tutte le regole - ha sottolineato ancora il card. Bassetti - perché non mi permetterei mai di dire agli altri quello che poi non faccio".

"Voglio cominciare l'anno con una parola di speranza - ha detto ancora il presidente della Cei - perché quello che è successo a me con una guarigione in pochi giorni sta avvenendo anche a tanti altri. E questo è un segno buono".

Il porporato ha quindi ribadito l'invito a "essere uniti".

"Non permettiamo al Covid - ha affermato - di dividerci perché in questo momento c'è bisogno di solidarietà e di lavorare insieme, di aiutarci fino in fondo l'uno con l'altro. Guai a chiuderci in noi stessi - ha concluso il card. Bassetti - perché è la peggiore tentazione che potrebbe sopravvenire in questo momento". (ANSA).