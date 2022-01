Da Agabiti "affettuoso saluto" a padre Enzo Fortunato

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - "Vorrei rivolgere a Padre Enzo Fortunato il mio più affettuoso saluto ed un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, sia come direttore della Rivista San Francesco, sia come portavoce della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Incarichi che ha svolto con straordinaria passione e professionalità": è quanto afferma l'assessore regionale alla Cultura ed al turismo, Paola Agabiti.

"Mi piace sottolineare - ha evidenziato l'assessore in una nota - quanto in questi anni egli abbia impresso una notevole modernizzazione nel linguaggio e nella gestione di questi due fondamentali strumenti di comunicazione, attraverso i quali viene diffuso il sempre moderno messaggio francescano. E' stato questo, senza alcun dubbio, uno dei tratti più significativi del lungo lavoro svolto da Padre Enzo, grazie al quale il 'pensiero francescano', fondato sull'impegno per la pace e la fratellanza, l'amore per la natura, ha potuto essere sempre punto di riferimento dei fedeli di tutto il mondo. L'opera svolta in questi anni da Padre Enzo ha inoltre contribuito significativamente allo straordinario rilancio, nel mondo, dell'immagine di Assisi e dell'Umbria intera quali luoghi di grande spiritualità. Sono certa che Padre Enzo svolgerà con la stessa passione gli incarichi futuri che lo attendono e per i quali gli auguro di cuore buon lavoro".

Un augurio di buon lavoro l'assessore Agabiti ha voluto rivolgerlo anche a padre Riccardo Giacon e Padre Giulio Cesareo che sono stati chiamati a succedere a Padre Enzo Fortunato.

(ANSA).