Dieci ricoverati Covid in più in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 GEN - Si apre con dieci ricoverati in più negli ospedali dell'Umbria, ora 141, il 2022 del Covid.

Scendono invece a otto, da nove, i posti occupati nelle terapie intensive e non si registrano altri morti. E' il quadro in base ai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 3.838 nuovi positivi e 417 guariti. Gli attualmente positivi salgono a 22.824, 3.421 in più rispetto al 31 dicembre del 2021.

I tamponi analizzati sono stati 6.247 e i test antigenici 19.986, con un tasso di positività sul totale pari al 14,6 per cento (era 10,31 il giorno precedente).

In crescita del 18 per cento le persone in isolamento, che toccano 22.683. (ANSA).