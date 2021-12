Umbria pronta a "scenario 4" Covid con 197 posti letto

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - L'Umbria è pronta allo "scenario quattro" dell'emergenza Covid attivando 197 posti letto negli ospedali già coinvolti, Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. La Giunta regionale adotterà il 31 dicembre una delibera in tal senso secondo quanto ha annunciato la presidente Donatella Tesei in un incontro con i sindacati insieme all'assessore Luca Coletto.

I vertici della Regione hanno comunque sottolineato che l'Umbria è la quinta regione in Italia con più posti letto Covid liberi negli ospedali.

Con la stessa delibera la Giunta regionale - riferisce Palazzo Donini - darà mandato al Commissario Covid di passare allo scenario "5" se ve ne fosse la necessità. Queste prevede eventualmente un ampliamento di posti letto e l'utilizzo parziale di ulteriori strutture. Il tutto - è stato spiegato - "dopo coinvolgimento delle istituzioni locali, in maniera progressiva e graduale a seconda delle necessità e in maniera paritetica territorialmente, senza l'individuazione di Covid hospital".

Il Piano emergenziale, nella sua massima espansione ritenuta ad oggi non necessaria, può arrivare a 700 posti per pazienti Covid in area medica e 200 nelle terapie intensive. (ANSA).