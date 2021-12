Regione Umbria valuta ulteriore tracciamento dopo cluster Veneto

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Per garantire la sicurezza dei cittadini, la Regione Umbria sta valutando tutte le azioni per un eventuale ulteriore tracciamento, dopo il cluster individuato in Veneto, a Pieve di Soligo (Treviso), composto attualmente da 92 persone e correlato ad una visita ad Assisi. Lo riferisce una nota dell'ente.

La Regione Umbria fa sapere di essersi messa in contatto con la Regione Veneto, che ha confermato la notizia del cluster, diffusa dalla stampa.

La Regione Veneto ha riferito di avere predisposto l'attività di tracciamento e ha inviato una relazione ai referenti del servizio in Umbria nella quale riferisce di aver individuato il potenziale paziente zero che non ha partecipato al viaggio, ma era invece presente a una riunione preparatoria. (ANSA).