Soddisfazione Fioroni per via libera Ue su Ast

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Profonda soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni per il via libera da parte della Commissione europea dell'acquisizione di Ast da parte di Arvedi. "La chiusura del percorso formale segna un momento importante rispetto alle prospettive di sviluppo del sito siderurgico integrato, di Terni e dell'intera Umbria e più in generale per il comparto dell'acciaio, strategico per l'industria italiana" afferma in una nota.

"Dopo venti anni - sottolinea Fioroni - Ast entra a far parte di un grande gruppo industriale italiano che in questi anni ha dimostrato con i fatti di essere in grado di traguardare obiettivi significativi in termini di crescita, generazione di valore e occupazione. Siamo confidenti che l'acquisizione delle strutture produttive ternane, dei centri di servizio e delle competenze degli oltre 2.300 dipendenti diretti dell'azienda, possa configurare un modello di sviluppo industriale nazionale nell'industria di base su cui fondare il futuro produttivo e occupazionale del Paese. In questo senso la Regione Umbria è pronta a fare la sua parte per contribuire ad una politica industriale nazionale per l'industria siderurgica rivolta all'innovazione tecnologica e dei materiali, all'efficienza energetica ed alla sostenibilità ambientale delle produzioni, allo sviluppo dei livelli occupazionali in coerenza con le prospettive di crescita della manifattura italiana". (ANSA).