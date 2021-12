Tesei, per Umbria ancora numeri da zona bianca

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - "Abbiamo ancora numeri da zona bianca ma questo non ci deve fare abbassare la guardia": ad affermarlo è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso di una intervista al programma Burattini senza fili ad Umbria Radio. Lo ha detto rispondendo a una domanda sull'ingresso in zona gialla di alcune aree del Paese per la "quarta ondata" della pandemia.

"La preoccupazione è quella che hanno tutti - ha commentato Tesei - ma se analizziamo i dati la nostra regione, rispetto ad un anno fa, ha numeri tranquillizzanti anche dal punto di vista dell'occupazione dei posti letto, sia ordinari sia in terapia intensiva".

L'Umbria, ha sottolineato Tesei, "è tra le regioni che hanno vaccinato di più e tra le migliori per la gestione del Covid".

La presidente della Regione ha poi ricordato che con le terze dosi "è stato anche superato il target assegnato". "Mercoledì arriveranno anche le dosi di vaccino per i bambini - ha concluso Tesei - e stanno inoltre aumentando le persone che ricorrono alla prima vaccinazione". (ANSA).