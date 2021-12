All'ospedale di Terni donazione per reparto Pediatria

(ANSA) - TERNI, 14 DIC - Associazione I Pagliacci e guardia di finanza unite nella solidarietà per i bambini di Pediatria dell'ospedale di Terni. In vista delle festività natalizie, volontari e militari hanno infatti donato ai piccoli pazienti dei giocattoli, oltre ad un numero consistente di strumenti, tra cui aerosol, tiralatte, seggioloni e scalda biberon.

"Una giornata significativa - ha spiegato il direttore sanitario del Santa Maria, Anna Ascani - che non solo permette ai bambini e alle loro famiglie di vivere un momento di gioia, ma che rafforza ulteriormente il senso di comunità che caratterizza il nostro territorio, manifestato da tutte le parti sociali, dal volontariato fino alle forze dell'ordine".

Presenti alla consegna Alessandro Rossi per l'Associazione I Pagliacci e il colonnello Livio Petralia, comandante provinciale delle fiamme gialle. "Abbiamo donato un momento di normalità e leggerezza - ha detto Rossi -, aiutando non solo i bambini ma anche chi da molto tempo si adopera per alleviare le sofferenze dei più fragili. E non finisce qui, avanti sempre per aiutare i nostri piccoli amici e chi si prende cura di loro".

Per il colonnello Petralia si tratta di "un piccolo contributo di solidarietà nato dal cuore e dalla volontà di tutte le fiamme gialle ternane, in servizio e in congedo, di offrire un concreto sostegno e incoraggiamento in un periodo di crescente allarme sociale e, soprattutto, per voler consentire un momento di gioia e felicità ai bambini in prossimità delle festività natalizie.

Un semplice gesto che nasce da un forte senso di appartenenza a questa comunità, manifestando, al contempo, vicinanza e sentimenti di gratitudine alle associazioni di volontariato per la quotidiana e preziosa opera svolta". (ANSA).