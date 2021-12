Accesi albero di Natale e luminarie a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 08 DIC - Accesi l'albero di Natale e le luminarie che addobbano Norcia. Con esse anche delle installazioni luminose in 3D, presenti in Piazza San Benedetto, come una palla di Natale e un pacco regalo.

"L'accensione delle luci di Natale è sempre un momento che scalda il cuore e ci prepara a vivere le prossime festività" ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Le luminarie - ha aggiunto - quest'anno seguono il percorso dei cantieri che sono divenuti ormai consuetudine della nostra quotidianità.

Anche la nostra piazza sta per essere occupata da due allestimenti importanti quali il cantiere della Basilica di San Benedetto e del palazzo comunale: saranno segno evidente e augurio di speranza e fiducia per questo Natale. Questo è stato l'anno in cui è partita la ricostruzione privata e nel 2022 sarà assoluta protagonista la ricostruzione pubblica. La nostra città sta vivendo una situazione particolare e possiamo guardare con fiducia al futuro, come si evince dal report di Mediacom uscito in questi giorni di Mediacom, che pone Norcia al quinto posto in Umbria per attrattività degli investimenti ma anche soprattutto grazie alla vicinanza di oriundi e turisti, sia dall' Italia che dall'estero, che continuamente fanno visita al nostro territorio. Questo aiuta molto noi e le nostre imprese che hanno scelto di rimanere qui". (ANSA).