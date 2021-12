Titolari bar Perugia, felici dei controlli per Green pass

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - Nel giorno del debutto del Super Green pass la guardia di finanza di Perugia ha concentrato le verifiche nei bar della città e sui pullman davanti alla stazione ferroviaria di Fontivegge. A campione sono state controllate decine di persone, in particolare nei bar del capoluogo umbro. Grande collaborazione è stata riscontrata sia da parte dei clienti sia dei proprietari dei locali.

"Siamo felici di vedervi, è giusto fare i controlli", così i titolari del "Bar Etrusca" hanno accolto gli uomini delle fiamme gialle. "Per controllare al meglio i Green pass abbiamo acquistato un lettore digitale posizionandolo all'ingresso del bar, così chi entra può procedere alla scansione, ritirare lo scontrino emesso dal lettore e presentarsi al bancone per consumare", racconta all'ANSA la titolare, Lolita. "È ovvio che un po' di trambustò si viene a creare - aggiunge -, sarà complicato in questi primi giorni, ma non abbiamo altra scelta che vaccinarsi".

Anche i clienti dell'Etrusca si sono mostrati subito disponibili a farsi controllare dalla guardia di finanza. "Io sono orgogliosa di mostrare il Green pass", dice una signora andando incontro ai finanzieri.

Al termine del controllo, il luogotenente Bartolomeo D'Ascoli, accompagnato da due "baschi verdi", ha redatto il verbale, firmato dai titolari del bar, per mettere nero su bianco la regolarità con cui l'esercizio ha rispettato tutte le norme anti Covid.

Un po' più lenti e difficoltosi, invece, i controlli sui mezzi pubblici. Davanti all'ingresso della stazione ferroviaria sono stati visionati i Green pass e i relativi documenti di una decina di studenti e lavoratori intenti a salire sui bus. Anche in questo caso nessuna violazione alle nuove norme da oggi in vigore. (ANSA).