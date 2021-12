Green pass:a Perugia controlli agenti, collaborano vigilanti

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - Controlli serrati ma nessuna protesta da parte degli utenti del Minometrò di Perugia stamani in occasione dell'entrata in vigore delle nuove norme sul Green pass. Tra coloro che si sono recate alla partenza di quella che è una sorta di metropolitana di superficie si è registrata collaborazione alle verifiche.

Alla stazione di Madonna Alta, alle porte del capoluogo umbro, l'accesso è controllato dalla polizia e dal personale di una società di vigilanza alla presenza degli addetti della Minimetrò. A tutti viene chiesto di mostrare il Green pass e, tranne ai minorenni, un documento d'identità. Verifiche che nel primo giorno delle nuove norme vengono operate a tappeto e così proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Tra gli utenti si avverte serenità e voglia di collaborare.

"Ben vengano questi controlli, oppure non se ne esce" ha detto all'ANSA Fabio.

Luca Patiti, della società Minimetrò ha spiegato che "non sono state riscontrate criticità e tutto è proseguito in maniera spedita". (ANSA).