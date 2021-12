Sindaco Norcia, grati ai vigili del fuoco per lavoro svolto

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 04 DIC - "Siamo riconoscenti e grati del lavoro svolto in questi anni nel nostro territorio da parte del Corpo dei vigili del fuoco che con professionalità, generosità e umanità si spendono per la gente, riscuotendo l'affetto della Comunità": così il sindaco di Norcia Nicola Alemanno in occasione della festa dedicata alla patrona Santa Barbara. "Quest'anno ci sentiamo ancora di più partecipi di questa ricorrenza, visto che il Corpo diviene definitivamente stabile nel nostro territorio grazie alla ormai imminente realizzazione della Caserma a Norcia che ospiterà il distaccamento permanente" ha aggiunto.

"L'Italia - afferma il sindaco in una nota - è un paese bellissimo ma fragile e per questo è particolarmente necessario avere un presidio importante per la sicurezza in Valnerina.

Rimane altrettanto importante e fondamentale l'abnegazione dei vigili del fuoco volontari, per oltre quarant'anni sentinelle della nostra incolumità, per i quali siamo comunque impegnati a trovare una soluzione, al fine di non disperdere questo grande patrimonio umano e professionale". (ANSA).