Ast produce lingotto 500 tonnellate, il più grande a Terni

(ANSA) - TERNI, 01 DIC - Prodotto, nel mese di novembre, il lingotto più grande nella storia della divisione Fucine di Acciai Speciali Terni. Si tratta di un fucinato di 510 tonnellate che, per peso e dimensioni (circa 4,5 metri di diametro e oltre 6 metri di altezza) rappresenta il più grande manufatto del genere mai realizzato a Terni.

Sarà utilizzato per realizzare un componente per la produzione energia che sarà installato in una centrale nucleare europea.

Il lingotto, un blocco unico di acciaio di forma tronco-conica, è la "materia prima" da cui la divisione Fucine di Ast parte per realizzare, dopo decine di processi e mesi di lavorazioni, componenti per applicazioni in centrali per la produzione di energia, parti di macchinari, cilindri per laminatoi.

Dal 2008 Società delle Fucine, unica in occidente e tra le tre/quattro aziende mondiali, produce lingotti del peso fino a 500 tonnellate, da cui realizza i pezzi finiti che poi spedisce in tutto il mondo. (ANSA).