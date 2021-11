Nevicata nell'orvietano, scuole chiuse in alcuni comuni

(ANSA) - TERNI, 29 NOV - Prima neve della stagione in provincia di Terni, nella mattinata di lunedì, dove diverse località si sono risvegliate imbiancate.

Ad essere interessata dal maltempo è soprattutto la zona dell'orvietano, città di Orvieto compresa, dove nevica ad ogni quota. Il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato lungo la strada statale 71 "Umbro Casentinese Romagnola", a Monteleone, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo intraversato in un tratto interessato da una forte nevicata. Sul posto le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità, oltre a personale della Provincia.

A causa del maltempo sono state intanto chiuse le scuole, per la giornata di oggi, in alcuni comuni del comprensorio, come Parrano e San Venanzo.

Ad Orvieto, nel centro storico, anche piazza del Duomo è stata coperta da una patina di neve.

Chiuso per motivi di sicurezza il cimitero comunale, mentre mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione sulle strade comunali di competenza, anche per garantire l'accesso in sicurezza degli utenti agli ambulatori del distretto sanitario dell'Usl Umbria 2. Qui non si segnalano comunque particolari criticità.

Aperta la sala operativa della Protezione civile di Fontanelle di Bardano.

Sotto attenzione le zone del Peglia, di Torre San Severo e Sugano. (ANSA).