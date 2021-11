Risveglio sotto leggera nevicata per la provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - Risveglio sotto una leggera nevicata per quasi tutta la provincia di Perugia.

Le precipitazioni hanno interessato prevalentemente le zone appenniniche della regione, da Gubbio, Gualdo Tadino, fino ad arrivare in Valnerina, dove la precipitazione è stata più abbondante a Castelluccio di Norcia e in generale sopra gli 800 metri di quota.

Neve che è caduta anche dalla parte occidentale dell'Umbria, a Città della Pieve il centro storico è stato completamente imbiancato.

In base a quanto riferito dalla polizia stradale, il maltempo non ha causato alcun disagio alla circolazione. (ANSA).