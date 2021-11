Una Stella Michelin per ristorante perugino L'acciuga

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - Umbria in evidenza nella guida ristoranti della Michelin. Salgono infatti a tre i locali premiati con una Stella. Ad affiancare le conferme di Casa Vissani a Baschi e Vespasia a Norcia c'è ora anche L'Acciuga, ristorante che si trova nell'immediata periferia di Perugia.

La brigata di cucina è capitanata dallo chef Marco Lagrimino, 36 anni, viterbese di nascita che ha viaggiato molto prima di tornare in Italia.

L'Acciuga è quindi una delle 35 nuove stelle della 'Guida Michelin Italia 2022' dedicata ai migliori ristoranti della Penisola. Tante altre le segnalazioni per l'Umbria: 31 in totale i ristoranti entrati in guida, a conferma di un bel momento per la ristorazione regionale. Di questi sono 23 quelli che si possono fregiare del Piatto, che segnala una cucina di qualità, e cinque quelli inseriti nella specifica Bib Gourmand, la classifica della buona cucina per il miglior rapporto qualità-prezzo.

"In una zona commerciale e periferica - scrive la Michelin parlando de L'Acciuga -, difficilmente si sospetterebbe la presenza di un ristorante gourmet, all'interno, tuttavia, tutto cambia. La sala originale e luminosa ruota intorno alla cucina a vista, mentre i piatti esprimono un'incantevole sintesi tra le esperienze internazionali del cuoco e diversi ingredienti locali, sebbene non manchino ricette anche a base di pesce.

Buona selezione di vini, soprattutto naturali e biodinamici".

L'Acciuga - fondata da Luca Caputo, Giovanni Caputo e Simone Farinelli, giovani imprenditori perugini, già attivi nel settore con la catena Il Testone, specializzata nella valorizzazione della torta al testo umbra - poggia la sua filosofia proprio sulla ricerca della qualità supportata dalla vicinanza dei produttori locali. Il nome scelto è poi emblema di pesce povero, che storicamente arrivava dal mare alla campagna, a farsi sostituto del sale. (ANSA).