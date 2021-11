(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - Nuovo sito internet per l'Università degli Studi di Perugia, www.unipg.it.

"Con un taglio moderno, ha la capacità di avere un rapporto diretto con i più giovani", ha detto il pro rettore Fausto Elisei durante la presentazione nell'aula magna del rettorato.

"Il nuovo portale - ha aggiunto - intende dare un taglio moderno alla comunicazione dello Studium, al fine di intercettare gli interessi di tutti coloro che hanno il desiderio di condividere con noi il mondo dell'alta formazione e della ricerca scientifica, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del nostro territorio e della nostra Università.

Il portale, aggiornato dal punto di vista grafico, dell'approccio e della comunicazione, presenta anche infografiche e numeri che definiscono l'attività dell'Ateneo. Il restyling dell'architettura del sito, è stato sviluppato secondo tre criteri di base: accessibilità, usabilità e design che permette anche una ricerca migliore.

Frutto di "un percorso abbastanza lungo", il sito è stato sviluppato "con il contributo di soggetti sia interni che esterni", ha aggiunto Elisei che ha svelato il lavoro insieme al direttore generale dell'Ateneo Anna Vivolo ed Enrico Cenci di Le Fucine, la società di comunicazione che ha collaborato al progetto .

Il sito, multilingua, è già fruibile ma nel corso del tempo i contenuti saranno ulteriormente arricchiti. "Avrà bisogno di un miglioramento per i dipartimenti ed i centri di ricerca. È un percorso che faremo insieme" è stato spiegato.

Nel corso della presentazione sono state illustrate tutte le caratteristiche tecniche del portale, realizzato con un Cms open source, un layout fluido per desktop e mobile, un'area studenti intuitiva grazie al menù iconografico. Caratteristiche di base sono anche la "trasparenza e valorizzazione degli aspetti propri dell'Università e dei suoi luoghi", ha detto Vivolo. (ANSA).