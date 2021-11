Stargate progetto per "passaggio al futuro" dei ragazzi

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - Nasce per orientare le scelte e i "passaggi fondamentali" della vita e, soprattutto, del percorso scolastico dei bambini e ragazzi attraverso una serie di azioni (laboratori, corsi, attività) che coinvolgono anche le famiglie e tutta la comunità educante 'Stargate - Passaggio al futuro', un progetto selezionato dall'impresa sociale "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coordinato da Cesvol Umbria e realizzato con il coinvolgimento di un'ampia rete di partner locali e nazionali.

Sono 17 in totale, tra istituzioni, scuole, associazioni ed enti di formazione e Università.

In questo percorso formativo della durata di 30 mesi saranno coinvolti - è stato sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - circa 1.300 ragazzi e un centinaio di famiglie. Le risorse impegnate ammontano a 460 mila euro. Le iniziative si svilupperanno nei territori del Trasimeno e dell'assisano.

Avviato già con le prime iniziative a settembre, il progetto andrà avanti fino all'agosto 2023.

A sostenere il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile c'è, insieme ad altre Fondazioni, quella Cassa di risparmio di Perugia, come ha ricordato la presidente Cristina Colaiacovo. "Tra il 2015 e il 2021 - ha detto - le fondazioni hanno stanziato per questo fondo circa 300 milioni di euro e la nostra ha contribuito con una quota pari a 10 milioni".

I rappresentanti del Cesvol hanno poi sottolineato il titolo "evocativo" scelto, come Stargate, per evidenziare un vero e proprio "passaggio al futuro". "Il progetto nasce per supportare i più piccoli nelle proprie scelte di vita senza più paura dei cambiamenti" ha affermato Giancarlo Billi, presidente Cesvol Umbria.

Tra i vari corsi e laboratori, anche sportivi e culturali, sono previsti pure incontri con le arti e i mestieri del territorio ma anche con imprenditori e start up. (ANSA).