In Umbria superato 10% residenti vaccinati con terza dose

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - Hanno superato il 10 per cento dei residenti coloro che in Umbria hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid, 2.655 nell'ultimo giorno. Emerge dai dati sul portale della Regione.

Le prime dosi inoculate sono state 295, l'85,73 per cento dei vaccinabili. In 429 hanno invece completato il ciclo vaccinale, 84,27 per cento del totale.

Secondo i dati del Governo in Umbria alla mattina del 23 novembre sono state utilizzate un milione 411.275 del milione 497.297 dosi dei vari vaccini finora fornite, il 94.3 per cento del totale. Ne sono attualmente disponibili quindi 86.022.

