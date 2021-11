In Umbria ricoverati Covid restano stabili

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - Restano stabili a 54 i ricoverati per il Covid negli ospedali dell'Umbria, sette dei quali, uno in più nelle terapie intensive.

Dai dati aggiornati sul sito della Regione emerge che nell'ultimo giorno c'è stato un nuovo morto per il virus. I nuovi casi sono stati 68 e 54 i guariti, con gli attualmente positivi in lieve crescita, ora 1.645, 13 in più.

Sono stati analizzati 2.870 tamponi e 10.524 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,5 per cento (0,15 lunedì). (ANSA).