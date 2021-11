Prima dose di vaccino anti-Covid a 248 umbri nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - Sono 248 gli umbri che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid nell'ultimo giorno, somministrata ad oggi, in tutto, a 690.069 cittadini, pari all'85,47 per cento dei residenti vaccinabili.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 13 novembre, hanno già ricevuto la terza dose 60.966 persone, pari al 7,57 per cento, 1.928 delle quali nelle ultime 24 ore.

I prenotati sono a 12.962. (ANSA).