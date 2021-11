Terze dosi vaccino otto volte le prime ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 07 NOV - Somministrazioni di terze dosi di vaccino Covid oltre otto volte superiori rispetto alle prime in Umbria nell'ultimo giorno. Sono state 1.969 a fronte di 239 secondo i dati della Regione aggiornati al 7 novembre.

La prima dose è stata finora somministrata all'85.34 per cento della popolazione vaccinabile mentre l'83,39 ha completato il ciclo di immunizzazione (777 tra sabato e domenica).

Sono invece 51.412 coloro che hanno ricevuto la terza dose di vaccino, il 6,4 per cento dei vaccinabili.

In base ai dati del Governo alla mattina del 7 novembre sono state somministrate il 93,4 per cento delle dosi fornite all'Umbria, cioè 1.371.870 delle 1.469.397. Ne sono quindi disponibili 97 mila 527. (ANSA).