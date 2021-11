Altri 83 nuovi casi Covid ma un ricoverato in meno

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Sono 83 i nuovi casi Covid in Umbria nell'ultimo giorno dove si registra un ricoverato in meno, ora 47, mentre restano stabili, sette, i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il portale della Regione.

I guariti sono stati 41 e c'è stata una nuova vittima per il virus. Gli attualmente positivi sono ora 1.212, 41 in più.

Sono stati processati 2.426 tamponi e 11.018 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,61 per cento (0,38 martedì ma 0,83 lo stesso giorno della scorsa settimana).

(ANSA).