Opere inedite Morricone per debutto stagione Araba Fenice

TERNI, 28 OTT - Avvio d'eccezione per la 25/a stagione concertistica dell'Araba Fenice: ospite del primo weekend di eventi, il 13 e 14 novembre, sarà infatti Roberto Prosseda, tra i pianisti più conosciuti in Italia, che eseguirà un concerto dedicato a Ennio Morricone, con opere inedite per pianoforte scritte dal celebre compositore.

Prosseda - già tra i premiati, a Terni, del Concorso Casagrande - aprirà la stagione con una lezione concerto prevista il 13 novembre a Guardea in sala consiliare e poi il giorno seguente sarà all'auditorium Gazzoli del capoluogo per il recital pianistico che andrà a svelare una poetica poco conosciuta del maestro Morricone.

Dieci in totale i concerti in cartellone per la stagione 2021/2022 dell'Araba Fenice, in programma fino al 20 febbraio con oltre 30 musicisti ospiti.

Numerosa sarà la partecipazione di pianiste e musiciste donne, a cominciare dal Duo Chaminade composto da Caterina D'Amore al flauto e Antonella De Vinco al pianoforte, che si esibiranno a Guardea il 27 novembre con un programma dal titolo "Habanera", tratto dalla celebre Carmen di Bizet.

Domenica 28 novembre a Terni, invece, sarà di scena al Gazzoli un grande omaggio ad Astor Piazzolla in occasione dei 100 anni dalla nascita del creatore del Nuevo Tango, con alla fisarmonica Massimo Signori e al pianoforte Alessandra Dezzi. Sabato 11 dicembre di scena le danze sul pianoforte a quattro mani con ospiti due pianisti di origini campane: Helga Pisapia e Rosangela Flotta, mentre domenica 12, sempre al Gazzoli, salirà sul palcoscenico il pianista Paolo Francese. Le pianiste Moira Michelini e Sandra Landini e l'orchestra Talenti d'arte saranno tra gli altri ospiti della stagione, che si chiuderà con uno dei più importanti flautisti italiani, Stefano Mazzoni. Insieme al pianista Palmiro Simonini eseguirà un concerto tutto dedicato alle colonne sonore del grande cinema di Nino Rota e Morricone, insieme a famosi brani d'opera di Verdi, Mascagni e Bizet.

