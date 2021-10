Nessuna dose di vaccino per 28,5% umbri tra i 12 e i 19 anni

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Il 28,5 per cento della popolazione tra i 12 e i 19 anni (media Italia 27,3) non ha ricevuto alcuna dose di vaccino in Umbria. Il personale scolastico che non ha ricevuto nemmeno una dose è pari 9,9 per cento (media Italia 6,3). E' quanto rileva la Fondazione Gimbe.

Per quanto riguarda le positività al Covid accertate nelle scuole umbre, secondo i dati della Regione aggiornati a martedì 26 ottobre, gli alunni positivi sono 43 (erano 39 il 22 ottobre, data del precedente rilevamento) e le classi in isolamento sono 33 (erano 25).

Restano otto i positivi tra il personale e i cluster salgono da sei a 12. I contatti stretti di classi in isolamento erano 545 il 22 ottobre e sono saliti a 710. (ANSA).