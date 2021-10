Pillon (Lega) in visita alla residenza Sereni

(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - "Una struttura all'avanguardia, che lavora con grande professionalità unito al calore umano dato dalla fede": è il commento del senatore della Lega Simone Pillon, responsabile regionale delle politiche familiari e commissario di sezione Lega Perugia, a seguito della sua visita alla residenza Sereni dell'opera don Guanella, una struttura per l'accoglienza diurna e residenziale dedicata alle persone con disabilità mentale anche grave.

"Ho condiviso con i responsabili l'ammirazione per il loro lavoro in una struttura splendida - ha aggiunto Pillon, in una nota della Lega - ricca di proposte anche dal punto di vista riabilitativo, all'avanguardia terapeutica e di grande cura della persona. Non ci dobbiamo dimenticare che in una ottica cristiana queste persone di cui oggi ci prendiamo cura, sono quelle che domani giudicheranno il mondo. Massimo impegno - ha concluso - per sostenere le loro istanze in ogni sede istituzionale". (ANSA).