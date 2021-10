Task force contro avvelenamento animali con unità cinofile

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Formare una task force antiveleni, che prevede l'addestramento di unità cinofile da impegnare sull'intero territorio umbro è l'obiettivo di un progetto pilota, denominato "Lotta contro l'avvelenamento degli animali", proposto dall'Enpa, Ente nazionale protezione animali, con il patrocinio della Regione Umbria. A promuoverne la presentazione, il 25 ottobre, è l'Assessorato regionale all'Ambiente guidato da Roberto Morroni.

L'addestramento delle unità cinofile servirà per combattere il fenomeno dei bocconi e delle esche avvelenate che uccidono animali domestici e selvatici. "Un pericolo per l'ambiente in generale - sottolineano i promotori - e un grave rischio per i bambini, che potrebbero entrare in contatto con le sostanze altamente tossiche disseminate, in particolare, nei parchi pubblici e nei luoghi di aggregazione all'aperto". Il progetto prevede precise procedure in caso di rinvenimento di esche avvelenate e azioni di sensibilizzazione rivolte alle scuole.

Prevista anche l'istituzione di un numero verde regionale per le segnalazioni. (ANSA).