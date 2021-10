Salgono a 39 i ricoverati in ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Salgono a 39, dai 35 di mercoledì, i ricoverati Covid in Umbria ma restano quattro i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno non sono stati registrati morti mentre i dichiarati guariti sono stati 11 e 141 i nuovi contagi (62 erano stati refertati il 19 ottobre ma indicati oggi). Gli attualmente positivi salgono quindi a 716, 130 in più.

I tamponi analizzati sono stati 3.431 e i test antigenici 10.310. Il tasso di positività calcolato sui 79 positivi accertati nell'ultimo giorno è pari allo 0,57 per cento (0,44 mercoledì). (ANSA).