"Its, valore aggiunto" tema convegno Aidp Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 OTT - "Its, valore aggiunto e fattore competitivo nell'economia del Paese" è il tema di un evento che Aidp Umbria, Associazione italiana direttori del personale, ha organizzato per il 22 ottobre a Perugia, nell'aula magna dell'Itet Capitini.

L'iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e alla promozione del canale formativo degli Its, le accademie ad alta specializzazione tecnologica che costituiscono - sottolineano i promotori dell'iniziativa - un segmento di formazione terziaria non universitaria strategico per lo sviluppo economico e la competitività. "Sarà l'occasione - spiega Aidp, presieduta a livello regionale da Anna Anchino - per far conoscere meglio l'Its Umbria Smart Academy, una eccellenza del settore della formazione non accademica, sempre al vertice della classifica del Ministero della Istruzione-Indire dei migliori Istituti Tecnici Superiori. E da quest'anno, vero e proprio 'politecnico' con una offerta formativa in tutte le aree tecnologiche legate agli Its.

Parleremo della organizzazione, della didattica, dei percorsi e soprattutto di quali sbocchi professionali può offrire ai nostri giovani".

All'iniziativa saranno presenti le Istituzioni che si occupano di lavoro e di giovani, le aziende del territorio che rappresenteranno le reali ed attuali esigenze del mondo del lavoro e alcuni giovani che hanno concluso il percorso di specializzazione terziaria Its e testimonieranno le concrete possibilità di placement che questo percorso offre. (ANSA).