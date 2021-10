Regione, con Defr obiettivo creare lavoro per i giovani

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Tra gli obiettivi del nuovo Documento di economia e finanza regionale (Defr), preadottato in Giunta regionale, c'è anche quello di rendere l'Umbria capace di creare posti di lavoro per non far emigrare i suoi giovani. A sottolinearlo è la presidente della Regione Donatella Tesei.

"Puntiamo a fare dell'Umbria una regione dove poter vivere bene, crescere la propria famiglia e dare ai giovani prospettive future concrete senza bisogno di andare a cercare lavoro altrove" ha aggiunto.

"Bisogna fare in modo - ha sottolineato Tesei - che anche i giovani che vivono in Umbria o che qua si formano possano poi trovare occupazione qualificata". (ANSA).