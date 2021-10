Riapre sabato la Galleria Forca di Cerro

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Sarà riaperta sabato 16 ottobre, alle ore 18, la Galleria Forca di Cerro che collega la Valnerina allo Spoletino ed al resto dell'Umbria. La notizia è stata diffusa dall'Assessorato regionale alle infrastrutture e lavori pubblici. I lavori appena conclusi riguardano il primo dei due importanti interventi di manutenzione programmata nella galleria, lungo la strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre", previsti da Anas e non rinviabili perché riguardanti la sicurezza dell'infrastruttura.

Questo primo intervento che si è appena concluso - spiegano all'Assessorato - ha riguardato il risanamento profondo della pavimentazione su un tratto più ampio della SS 685 che comprende anche il tunnel, per un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro.

Le lavorazioni, inizialmente previste per il mese di giugno, sono state procrastinate alla fine del mese di settembre, per aderire alle richieste dagli enti locali di limitare i disagi al traffico durante il periodo di maggior afflusso turistico. Per ridurre al minimo il tempo di esecuzione, i lavori sono stati svolti con doppio turno. E' molto significativo che i lavori siano terminati rispettando esattamente i tempi previsti, anche se il maltempo di queste settimane aveva fatto temere un rinvio". (ANSA).